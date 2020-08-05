Свердловский омбудсмен предложил изменить правила опроса детей следователями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил изменить правила опроса несовершеннолетних после жалоб на работу следователей, поступивших от родителей детей из Среднеуральского женского монастыря, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий. С точки зрения родителей, следователи задавали детям некорректные вопросы при доследственной проверке информации о насилии над несовершеннолетними в обители.

"Родители обратились ко мне и к Анне Юрьевне [Кузнецовой, детскому омбудсмену РФ], на их взгляд, не совсем корректно проводилась доследственная проверка <…> Мы когда эту тему обсуждали, возник нормативно-правовой вопрос. Когда идут следственные действия по уголовному делу, то с ребенком на этапе следствия работает психолог, а во время доследственных проверок это опрос, который никто не регламентирует. Когда мы передавали информацию [о ситуации в монастыре в аппарат детского омбудсмена РФ], указали, что необходимо рассмотреть на федеральном уровне вопрос, чтобы те условия, которые действуют на следственные действия с детьми, распространялись и на доследственные", - сказал Мороков, добавив, что предложения уже обсуждаются.

Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре ранее стала распространяться в СМИ. Кузнецова направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми.

Схимонах Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля за призывы к выходу на улицы и посещению храмов на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. В июле его лишили сана. В настоящее время он своевольно удерживает монастырь.