Минтруд: иностранное гражданство для госслужащих является основанием для увольнения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Иностранное гражданство для государственных служащих является основанием для увольнения с должности. Найм на госслужбу лиц с иностранным гражданством запрещен, об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

"К сфере полномочий Минтруда России относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы. Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещен. Приобретение иностранного гражданства - это основание для увольнения с госслужбы", - рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что для обеспечения выполнения этих требований к государственным гражданским служащим, создан механизм проверки сведений о кандидатах и лицах, замещающих должности в государственных органах. В соответствии с законодательством, полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок на соблюдение ограничений, возложенных на государственных служащих, возложены на Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

"Вопросы назначения на государственные должности (руководители федеральных министерств, агентств, служб), отбора кандидатов на выборные должности (депутаты, главы регионов) и назначение руководителей корпораций не отнесено к ведению Минтруда", - добавили в ведомстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверить ряд депутатов. В частности Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.