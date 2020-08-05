Театры, концертные залы и цирки Москвы обязали измерять температуру посетителей на входе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Театры, цирки и концертные залы в Москве обязаны измерять температуру посетителей на входе и не пускать тех, у кого она будет выше 37 градусов, а также лиц с визуальными признаками ОРВИ. Об этом говорится в опубликованном в среду приказе руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

"Организации (организации культуры, осуществляющие театральную, концертную, цирковую деятельность - прим. ТАСС) должны соблюдать следующие требования: <...> обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра. Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются. При этом посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности", - говорится в документе.

Также отмечается, что в случае ожидания при входе посетители должны соблюдать минимальную допустимую социальную дистанцию 1,5 м в соответствии с разметкой. При проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий (концертов, представлений, спектаклей, и др.) в зрительных залах, летних театрах, на иных площадках организаций количество посетителей таких мероприятий не может превышать 50% от общей вместимости указанных мест, при условии соблюдения ими социального дистанцирования.

Кроме того, в этих учреждениях рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты билетов (с помощью банковских карт, оплаты смартфонами и др.). "Избегать при оплате посетителями билетов расчетов наличными денежными средствами <...> Осуществлять по возможности контроль билетов при входе в организацию (зрительные и выставочные залы и др.) бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов и аналогичных устройств.", - отмечается в приказе.

С 1 августа в Москве вновь могут принимать посетителей кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Соответствующие документы были подписаны мэром столицы Сергеем Собяниным в рамках очередного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В новость были внесены изменения (14:17 мск) — добавлены подробности по тексту.