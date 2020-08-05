Первая группа детей из Мурманской области отправится в лагеря на юге России 10 августа

ТАСС, 5 августа. Первая группа детей из Мурманской области отправится в детские оздоровительные лагеря в Краснодарский край и Крым 10 августа. Первыми на отдых из Заполярья поедут дети-сироты, сообщила в среду журналистам министр образования и науки области Анна Головина.

"У нас уже происходит формирование групп детей для того, чтобы они могли выехать в Краснодарский край, в Республику Крым. Сейчас собираем заявки в муниципалитетах, и уже с середины месяца наши ребята начнут выезжать. Первый выезд у нас запланирован на 10 августа", - сказала она, уточнив, что первая группа будет состоять из детей-сирот.

После 10 августа поезда с детскими группами будут уходить из Мурманской области на юг каждые два-три дня, уточнила региональный министр.

В 2020 году Роспотребнадзор запретил отправлять детей в оздоровительные лагеря за пределы регионов, сделав исключение только для населенных пунктов и районов, входящих в Арктическую зону РФ. Такие правила будут действовать до конца 2020 года. В Мурманской области летняя оздоровительная кампания началась 27 июля, но только в ряде городов региона, где коэффициент распространения коронавируса стал ниже единицы: принимать детей смогли лагеря в Ковдорском районе, Мончегорске, в Ловозерском районе, Апатитах, Кольском и Кандалакшском районах. В Кировске и ЗАТО Заозерск детей примут 8 августа. Всего на территории области этим летом работает 21 оздоровительный лагерь.

"Мы долго к этому шли, чтобы нам разрешили оздоровительную кампанию. Наполняемость отрядов у нас не превышает 15 человек. Самое главное, чтобы все санитарно-эпидемиологические требования выполнялись. Сегодня мы прошлись по лагерю, было видно, что за время пандемии ребята действительно соскучились по общению", - отметила Головина.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, в Мурманской области за время пандемии выявили 10 895 случаев заражения, в том числе 126 за последние сутки. Всего в регионе выздоровели и выписаны 7 207 человек, что составляет более 65% от выявленных случаев. Умерли 86 человек.