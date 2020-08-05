Участники ЕГЭ в Петербурге в этом году подали рекордное количество апелляций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Конфликтная комиссия в Санкт-Петербурге приняла в этом году рекордное количество апелляций от несогласных с выставленными баллами по единому государственному экзамену, удовлетворена только четверть из них. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в среду директор Центра оценки качества образования и информационных технологий, заместитель председателя Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга Александр Федосов.

"На сегодня Конфликтная комиссия приняла 1 911 апелляций о несогласии с выставленными баллами. Это практически все предметы, за исключением биологии и иностранных языков. Налицо рекордно высокое относительное число поданных апелляций по нескольким предметам - по физике, химии, информатике и обществознанию оно самое высокое с 2009 года. В целом на каждые 40 человек участников экзаменов приходится одна апелляция, а до окончания апелляционного периода, думаю, что мы побьем рекорд по абсолютному числу апелляций", - сказал он.

Увеличение количества жалоб, по его мнению, связано с новой системой подачи апелляций, которая существенно упростила процесс.

"Процесс занимает всего одну минуту, отсутствие необходимости ехать через весь город или даже в свою школу. В этом году мы заявления принимали только в удаленном формате в личном кабинете системы информирования, а само рассмотрение проводится удаленно по желанию участника экзамена. Мы организовали пункт удаленного рассмотрения в каждом районе Петербурга, чтобы минимизировать путь участника экзамена о места рассмотрения", - пояснил Федосов.

При этом он отметил, что "критически важным является не количество поданных апелляций, а результат". По данным Федосова, из почти 2 тыс. рассмотренных апелляций удовлетворено 470, что составляет 25% от всех поданных апелляций. "Это почти в два раза меньше, чем наш средний показатель - 42-44%, что свидетельствует об очень высоком качестве первичной проверки", - отметил заместители председателя конфликтной комиссии.