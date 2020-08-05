Цифровую систему навигации планируют внедрить на Пискаревском мемориале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Цифровую систему навигации с QR-кодами и отдельной онлайн-платформой планируется внедрить на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге в рамках создаваемой концепции развития комплекса. Об этом ТАСС сообщил в среду его директор Евгений Панкевич.

"Мы начали работать над созданием концепции развития Пискаревского мемориала. В этом году 60 лет со дня [его] открытия. Здесь уже созданы определенные традиции, налажена определенным образом работа, но все это нужно лишь преумножать и системно дальше развивать. Мы должны активно заниматься патриотической работой, патриотическим воспитанием молодежи, чтобы они эти традиции передавали дальше уже следующим поколениям, и в связи с этим нужно говорить на их языке. Поэтому, конечно, речь идет о том, как грамотно интегрировать в это пространство новые информационные новые технологии, [решить] задачу с навигацией, чтобы не нарушить пространство и изначальную задумку архитектора при создании мемориала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в разрабатываемую систему навигации входят "и QR-коды, и онлайн-платформа, и активная работа с соцсетями", которые позволят желающим в удобном формате получить доступ к информации об истории мемориала, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда. "Кто-то просто пройдет мемориальный маршрут, [чтобы] ощутить энергетику, кому-то будет дальше интересна информационная справка о героях, о сражениях, кто-то захочет прикоснуться, почитать, поэтому должны быть навигационные паттерны, которые сегодня доступны молодежи и которые сегодня в принципе вошли в нашу жизнь", - отметил директор.

Концепцию предполагается сформировать к концу года, сказал Панкевич. Помимо навигации, она будет охватывать административную работу, вопросы просвещения и патриотического воспитания. "Мы ее будем утверждать с ветеранскими организациями, с общественниками и показывать будем как можно больше <…>, чтобы получить объективный срез о том, как это все должно развиваться", - добавил он.

О Пискаревском кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем был открыт на этом месте 9 мая 1960 года.

Каждый год на Пискаревском мемориальном кладбище в памятные даты - в День Победы 9 Мая, в день снятия блокады Ленинграда 27 января и в день памяти жертв блокады 8 сентября - проходят торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков. В них традиционно принимают участие представители городских и федеральных властей, депутаты, иностранные дипломаты, представители общественности, деятели культуры и тысячи горожан всех возрастов.