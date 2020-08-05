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Пандемия COVID-19

Власти Марий Эл разрешили работу ТЦ, бань и кинотеатров

В торговых центрах дистанция между посетителями должна быть не меньше 1,5 метра, а кинотеатрам и баням необходимо обеспечить заполняемость только на 50% от имеющихся мест

ТАСС, 5 августа. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление, позволяющее возобновить работу торговых центров, бань и кинотеатров, закрытых ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики.

"С сегодняшнего дня в республике разрешена работа торговых центров, бань и кинотеатров. Соответствующее постановление подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев", - говорится в сообщении.

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Документ разрешает работу объектов розничной торговли без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта, туроператорских и турагентских организаций при соблюдении дистанции между гражданами не менее 1,5 метра, бань и саун при предварительном уведомлении управления Роспотребнадзора по региону о выполнении методических рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ, и обеспечении заполняемости не более чем на 50% от имеющихся мест.

Также свою деятельность могут возобновить "организации, осуществляющие показ кинофильмов при соблюдении необходимых условий, в том числе без буфетного обслуживания посетителей", сообщается на сайте главы региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике выявили 3 844 случая заболевания, при этом 3 335 человек выздоровели.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий ЭлПандемия COVID-19
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