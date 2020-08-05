МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал единороссов помочь государству создать в стране систему кружков для детей. Об этом он заявил на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап", которые стали кандидатами на выборах в этом году.

При этом Медведев указал, что "Единой России" в этом вопросе не надо подменять существующую государственную систему, но ей необходимо помогать. Он отметил, что к настоящему времени в стране появились детские технопарки, где дети занимаются инженерными науками, моделированием, "но сказать, что это приобрело всеобъемлющий характер, невозможно". Медведев напомнил, что в советские годы в стране существовала система различных кружков для учеников. "По сути система профориентации, она расширяла кругозор", - отметил он.

"Нам нужно помочь государству создать что-то подобное в масштабах страны, это было бы очень ценно, с привлечением лучших образцов технопарков, чтобы практически в любом населенном пункте этим можно было заниматься", - заявил Медведев.

Заместитель главы СБ РФ напомнил о тех проблемах, с которыми столкнулись школы и семьи при переходе к дистанционному обучению детей на время пандемии коронавируса. В частности, не хватало необходимой компьютерной техники. Он положительно оценил партийный проект по предоставлению такой техники нуждающимся семьям с детьми.

В целом, по его словам, поддержание системы дистанционного образования требует концентрации усилий. Необходимо попробовать "это сделать на базе государственных институтов с привлечением общественных институтов и партийных возможностей", сказал Медведев.