СМИ: Литва выдаст России члена военизированной группировки Эстемирова

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Литва согласилась выдать России объявленного в международный розыск боевика, уроженца Чечни Беслана Эстемирова, экстрадиция должна состояться на текущей неделе. Об этом сообщил в среду литовский интернет-портал Delfi.lt.

"С разрешения суда в ближайшие дни России выдадут проживавшего в Литве 39-летнего чеченца Беслана Эстемирова, который являлся членом военизированной группировки, неоднократно покушавшейся на жизнь российских прокуроров и военных", - утверждается в сообщении.

Происходящее портал называет "секретной операцией" и ссылается лишь на свои неофициальные источники. По его данным, российские должностные лица уже на этой неделе прибудут в Литву для этапирования Эстемирова. "Источники Delfi сообщили, что заявка Генпрокуратуры России на выдачу Эстемирова не вызвала у [литовских] судей никаких сомнений при принятии [по запросу Москвы] положительного решения", - отмечается в материале.

Эстемиров в 2005 году бежал с семьей в Литву, где добился предоставления статуса политического беженца и получил вид на жительство в Евросоюзе. Он был задержан по подозрению в торговле наркотиками и в 2018-м приговорен судом к девяти годам лишения свободы. Департамент миграции Литвы аннулировал статус Эстемирова как политического беженца и вид на жительство в ЕС.