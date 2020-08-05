В Малайзии заявили, что проверки Al Jazeera не повлияют на отношения с другими странами

СИНГАПУР, 5 августа. /ТАСС/. Глава МИД Малайзии Хишамуддин Хуссейн уверен, что недавние обыски в офисе представительства катарского телеканала Al Jazeera в Куала-Лумпуре не отразятся на отношениях с другими странами. Об этом он заявил в среду в парламенте.

"Мы не получали никакой реакции, что случившееся (обыски в офисе - прим. ТАСС) может сказаться на отношениях с какой-либо страной", - приводит слова министра газета Star.

Одновременно глава национальной полиции Абдул Хамид Бадор в среду назвал "профессиональными" действия правоохранительных органов во время проверки телеканала. По его словам, "речь не шла о какой-либо военной операции". Он также добавил, что "сотрудники Al Jazeera были заранее проинформированы о планах полиции".

Обыски в представительстве прошли во вторник, после чего были изъяты документация, компьютеры и оборудование. Полиция Малайзии в начале июля начала проверку деятельности Al Jazeera. Причиной послужил снятый каналом и вышедший в эфир 25-минутный документальный фильм о положении нелегальных мигрантов во время пандемии коронавируса, а также реакции властей. Старший министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб обвинил телеканал в распространении недостоверной информации и потребовал от него извинений.