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Пандемия COVID-19

Власти Пермского края отменили режим самоизоляции

В регионе при этом до 25 августа действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, работу бассейнов, бань и кинотеатров

ПЕРМЬ, 5 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса в Пермском крае 2 апреля, отменен, но людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания по-прежнему рекомендуется его соблюдать, также до 25 августа продлены ограничения на работу ряда организаций. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

"Ограничения продлены до 25 августа. Режим самоизоляции для населения отменили, кроме лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщается на сайте краевого правительства, с 5 августа могут возобновить деятельность гостиницы, организации дополнительного и других видов образования. Операторы краткосрочных речных круизов, риэлторы, юристы, оценщикам недвижимости также разрешено оказывать услуги населению. При этом до 25 августа действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, работу бассейнов, бань и саун, фудкортов, кинотеатров и прочие виды услуг, предполагающие большое скопление людей и тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких помещениях.

В Пермском крае общее число инфицированных достигло 6 227, ежесуточный прирост больных составляет 1,1%, коэффициент распространения болезни - 1,04.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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