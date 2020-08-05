Кинотеатры Самарской области могут возобновить работу при заполняемости не более 30%

ТАСС, 5 августа. Власти Самарской области разрешили работу кинотеатров с 5 августа при условии заполнения зала не более чем на 30% от вместимости. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

"Кинотеатры и кинозалы в Самарской области могут начать работу с 5 августа. При этом действует ограничение - заполнение зрительного зала не должно превышать 30%. Общее количество зрителей не более 50", - отмечается в сообщении. При этом в кинотеатрах будет действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция.