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Пандемия COVID-19

Кинотеатры Самарской области могут возобновить работу при заполняемости не более 30%

При этом в кинотеатрах будет действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция

ТАСС, 5 августа. Власти Самарской области разрешили работу кинотеатров с 5 августа при условии заполнения зала не более чем на 30% от вместимости. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

"Кинотеатры и кинозалы в Самарской области могут начать работу с 5 августа. При этом действует ограничение - заполнение зрительного зала не должно превышать 30%. Общее количество зрителей не более 50", - отмечается в сообщении. При этом в кинотеатрах будет действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция.

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В регионе разрешается работа культурно-досуговых клубов и кружков, если на занятиях одновременно будет не больше 10 человек. Снимается также запрет на проведение культурных мероприятий на открытом воздухе, в том числе возможна деятельность передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). При этом количество участников не должно быть более 50 человек. Окончательное решение будет принимать глава муниципалитета, в зависимости от эпидемиологической обстановки на конкретной территории.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 866 627 случаев заражения, выздоровели 669 026 человек, умерли 14 490. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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