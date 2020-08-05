В Тульской области зарезервировали шесть больниц для лечения пациентов с коронавирусом

ТУЛА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тульской области зарезервировало около 130 мест в шести больницах региона для оказания помощи зараженным коронавирусной инфекцией. Остальные медучреждения, где действовали инфекционные госпитали, возвращаются в штатный режим работы, сообщил в среду на брифинге глава министерства Алексей Эрк.

"До тех пор, пока в регионе будут выявляться случаи заболевания коронавирусом, шесть больниц останутся зарезервированными для лечения пациентов с этой инфекцией. Всего запланировано зарезервировать 128 коек", - сказал Эрк.

По его словам, закрытие инфекционных госпиталей, в которых в общей сложности было создано 2 286 мест, началось с середины июля в связи с сокращением количества госпитализаций. К штатному режиму работы вернулся девятиэтажный корпус Тульской областной больницы, отделения в областной клинической больнице им. Л. Н. Толстого, Ваныкинской больнице города Тулы и в других районных больницах. "В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1,5 тыс. средних и младших медицинских работников", - отметил Эрк.

С начала пандемии для госпиталей было приобретено более 2 тыс. единиц оборудования, в том числе рентгеновские и наркозно-дыхательные аппараты, кровати, дефибрилляторы, бактерицидные облучатели. "При поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступили стационарные и мобильные аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, небулайзеры на общую сумму около 100 млн рублей, средства индивидуальной защиты на 550 миллионов рублей. Стационары были обеспечены всем необходимым", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что по распоряжения Дюмина на случай возникновения второй волны пандемии коронавируса в медучреждениях региона для приема пациентов подготовлено 1 379 мест, которые будут развернуты в течение трех дней. В случае ухудшения эпидобстановки на втором этапе будут суммарно открыты более 2 080 мест.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" на 5 августа, в Тульской области лабораторно подтверждены 8 474 случая заражения, 30 - за последние сутки, всего выздоровели 7 093 человека, 256 - умерли.