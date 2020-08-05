В Карелии упростят правила посещения детсадов и разрешат работать в читальных залах

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение отменить ряд ограничений для посещения дежурных групп детских садов с 10 августа, а также сняли запрет на работу в читальных и компьютерных залах библиотек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса <...> принимались только дети, у которых оба родителя работали вне дома - не могли трудиться дистанционно и взять на этот период отпуск. Родителям необходимо было предъявить соответствующие справки с места работы. Также в дежурных группах не допускалось пребывание детей, проживающих совместно с лицами старше 65 лет. С 10 августа перечисленные ограничения сняты, справок предоставлять не надо", - говорится в сообщении.

Работа в читальных и компьютерных залах библиотек будет организована с учетом требований Роспотребнадзора: помещения разрешается заполнять только наполовину. Кроме того, с 10 августа откроются для посетителей муниципальные и государственные архивы.

В подписанном в среду распоряжении главы Карелии также смягчаются ограничения, связанные с процедурой регистрации брака. С 5 августа количество участников церемонии, включая жениха и невесту, может быть 20, а не 10 при условии соблюдения социальной дистанции и использовании масок.

"Число участников массовых мероприятий по-прежнему ограничено до 20 человек. Исключение с сегодняшнего дня делается для мероприятий, которые будут проводиться на открытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха, тематических парков", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за время пандемии в Карелии выявили 2 466 случаев заражения, в том числе 48 - за последние сутки. Выздоровели 1 666 пациентов, умерли 18.