Главный инфекционист США счел неприемлемыми сроки выдачи результатов тестов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Нынешние сроки выдачи пациентам в США результатов анализов на новый коронавирус неприемлемо велики, идеальный вариант - 10 минут. Такое мнение высказал в среду в интервью телекомпании Си-эн-эн директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Сейчас тесты проводятся, чтобы установить, заражено ли лицо и с кем оно контактировало прежде. В некоторых случаях с этим не возникает проблем, однако интервал времени между взятием анализов и выдачей результатов исключает саму причину, по которой мы сдаем анализы. Нам придется исправить такое положение дел", - отметил главный инфекционист страны.

"Такое положение дел совершенно неприемлемо, и я исказил бы действительность, если бы сказал иначе", - продолжал Фаучи. "Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность сдавать анализы и получать результаты через 10 минут", - указал он.

Помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар, выступая 31 июля в Палате представителей Конгресса, заявил о невозможности выдачи результатов тестирования на новый коронавирус в течение 48-72 часов. По данным Джируара, в стране 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.

Основатель корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс ранее в интервью телеканалу Си-эн-би-си назвал большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезными из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Гейтс счел безумием то, что в США данный интервал в среднем "превышает 48 часов".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано примерно 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 157 556 человек.