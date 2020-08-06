Главный инфекционист США не видит признаков политизации создания вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не испытывает на себе давление со стороны Вашингтона с целью ускорить разработку вакцины от коронавируса, для того чтобы повысить шансы на переизбрание Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Об этом главный инфекционист заявил в среду в интервью агентству Reuters.

"Я ясно представляю себе, чего хочет Белый дом, но не замечал пока признаков давления", - заверил Фаучи. "По мере приближения осени накапливается все больше данных, которые предстоит изучить", - продолжал он.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США напомнил, что есть орган, осуществляющий надзор за ходом клинических испытаний средств противодействия коронавирусу. Сроки сертификации зависят только от результатов испытаний, заверил Фаучи.

Трамп неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США задолго до конца этого года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано примерно 4,81 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 157 930 человек.