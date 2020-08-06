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Пандемия COVID-19

СМИ: в Гамбии ввели комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом

Президент Гамбии Адама Барроу заявил, что за неделю количество инфицированных увеличилась на 60%

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Комендантский час вступил в силу в четверг в Гамбии в связи с резким ростом числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

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"Ситуация тревожная, за последние семь дней количество зараженных коронавирусом увеличилась в стране на 60%", - заявил президент Гамбии Адама Барроу. Комендантский час введен с 22:00 до 05:00 и будет действовать до 26 августа.

Глава государства также продлил в стране чрезвычайное положение, закрыты сухопутные, морские и воздушные границы, прекращена работа школ. Однако продовольственные магазины и банки остаются открытыми.

В минувший понедельник правительство Гамбии объявило, что три министра, включая главу Минфина, заразились коронавирусом. Президент страны сдал 30 июля тест на коронавирус, он дал отрицательный результат. На текущий день в Гамбии выявлено 799 инфицированных, 16 пациентов скончались.

Теги
ГамбияБарроу, АдамаПандемия COVID-19
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