Российский моряк попал в реанимацию в Эстонии после заражения коронавирусом

ТАЛЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Российский моряк с грузового судна Yara Nauma, находившегося в Силламяэском порту, попал в реанимацию в Эстонии с коронавирусом нового типа и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает в четверг портал Эстонского телевидения и радио ERR.

Российский моряк проходит лечение в клинике Тартуского университета. На лечении в Эстонии - в Ида-Вируской центральной больнице - находится еще один член экипажа этого судна, который является гражданином Филиппин.

"Состояние здоровья гражданина Филиппин несколько легче. Что касается гражданина России, которого направили в клинику Тартуского университета, то он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - указал руководитель Идаского регионального отделения департамента здоровья Марье Муусикус.

В ведомстве также сообщили, что всего на корабле было выявлено 14 инфицированных, 12 из них в медицинской помощи не нуждались.

Судно Yara Nauma под норвежским флагом 3 августа ошвартовалось в Силламяэском порту. После этого два члена команды были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Сделанные позже тесты на коронавирус дали положительный результат. Восемь работников порта, контактировавшие с моряками, были отправлены на самоизоляцию, однако сама гавань продолжила работу в штатном режиме. 5 августа вечером судно покинуло порт, взяв курс на Финляндию.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. За минувшие сутки в республике выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 2 124, 69 пациентов умерли.