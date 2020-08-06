В Турции не планируют вновь вводить комендантский час в выходные

АНКАРА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Турции не рассматривают на данном этапе возможность возвращения круглосуточного комендантского часа по выходным и праздничным дням в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

"Сообщения в социальных сетях касательно [возможности введения в выходные] комендантского часа не соответствуют действительности. В нашей повестке ничего подобного нет и быть не может", - сказал глава МВД журналистам в ходе проводимой в Турции самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил.

Сойлу в течение дня лично проверил, как исполняются правила в общественном транспорте в Анкаре. Между тем проверки проводятся по всей стране. Под проверку попали рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги. По словам министра, в этом процессе принимают участие чиновники различного уровня, в том числе губернаторы провинций и мэры городов.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. В последние три дня в республике зафиксирован рост новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся в стране превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.