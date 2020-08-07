Адвокат рассказал о планах освободившегося по УДО экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин, осужденный за государственную измену и условно-досрочно освободившийся из колонии, займется своим здоровьем. Как уточнил ТАСС его адвокат Виталий Воронин, ученый ближайшее время посвятит семье.

Накануне Воронин сообщил, что Лапыгин направляется домой в Москву, где в кругу семьи отметит 80-летний юбилей. "Владимир Иванович сказал, что политикой не занимается, а давать комментарии по поводу уголовных дел, с материалами которых он не ознакомлен, не может. Ближайшее время он намерен посвятить восстановлению здоровья и общению со своими родными и близкими", - рассказал защитник, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать отношение ученого к уголовным делам его коллег и дальнейших планов.

Речь идет о делах в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его бывшего ученика - начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Романа Ковалева, признавшего вину и осужденного на семь лет колонии строгого режима. Кроме того, под домашним арестом содержится 78-летний старший научный сотрудник ЦНИИмаш Сергей Мещеряков. Все они также являются фигурантами дел о государственной измене.

Московский районный суд Твери в июне принял решение об условно-досрочном освобождении 79-летнего Лапыгина. Однако гособвинение не устроило это постановление, так как ученый вину не признал. В августе Тверской областной суд признал законным решение суда первой инстанции, оно вступило в силу.

Как установил суд, Лапыгин отбыл более двух третей назначенного ему срока, характеризовался положительно, имеет девять поощрений и ни одного взыскания. Как уточнили ТАСС в тверском суде, с мая 2018 года Лапыгину в колонии предоставили облегченные условия отбывания наказания. Из-за своего возраста он был трудоустроен на добровольных началах. Вину по приговору суда осужденный не признал, однако в судебном заседании заявил о раскаянии в содеянном.

Кроме того, тверской суд обязал Лапыгина в течение оставшейся не отбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, являться два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль.