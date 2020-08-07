Военные медики из России приступили к работе в госпиталях двух городов Казахстана

НУР-СУЛТАН, 7 августа. /ТАСС/. Группа военных медиков из России приступила к работе в госпиталях Нур-Султана и Алма-Аты. Врачи окажут помощь местным специалистам в борьбе с коронавирусом.

"В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алма-Аты прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Программой пребывания российских специалистов предусмотрено изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров и консультаций военных врачей, а также обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

В Минобороны РФ 4 августа сообщили, что ведомство направило врачей в Казахстан для оказания практической и методической помощи местным военным медикам в борьбе коронавирусной инфекцией. По информации министерства, самолетом военно-транспортной авиации в Казахстан также должны доставить медицинское имущество и средства защиты.

По данным Минздрава РФ, ранее в Казахстан для содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией направили около 100 российских врачей, которые работали в разных регионах республики. 3 августа из Казахстана в Московскую область вернулись 26 врачей, которые помогали местным коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Казахстан из России поступила гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Помимо этого, поддержку республике оказывают российские некоммерческие организации, которые направляют грузы со средствами индивидуальной защиты и медикаментами.