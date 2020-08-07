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Полиция установила личности подростков, осквернивших мемориал времен войны в Сочи

Следователи проводят проверку после появления в СМИ видео, на котором видно, как группа людей ходит по мемориалу "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 годы", а некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку после осквернения мемориала "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 гг." в Сочи, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Полиция установила их личности.

"В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как группа граждан ходит по мемориалу "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 годы", а некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника. В следственном управлении СК по краю организовано проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что личности граждан, запечатленных на видео установлены - это местные жители. Полиция также проводит проверку.

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РоссияКраснодарский край
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