Полиция установила личности подростков, осквернивших мемориал времен войны в Сочи

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку после осквернения мемориала "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 гг." в Сочи, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Полиция установила их личности.

"В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как группа граждан ходит по мемориалу "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 годы", а некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника. В следственном управлении СК по краю организовано проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что личности граждан, запечатленных на видео установлены - это местные жители. Полиция также проводит проверку.