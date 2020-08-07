В Абхазии заявили, что вспышка коронавируса не связана с открытием границы с Россией

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Абхазии никак не связано с открытием государственной границы республики с Россией по реке Псоу 1 августа. Увеличение количества инфицированных произошло из-за несоблюдения санитарных норм в Сухумской клинической больнице, заявила в пятницу журналистам начальник лечебного управления Минздрава республики Саида Делба.

С 15 июня по 22 июля в республике не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. 22 июля произошел резкий скачок инфицирования после выявления у двоих пациентов кардиологического отделения Сухумской клинической больницы и хирургического отделения Республиканской больницы коронавирусной инфекции. Число заразившихся достигло 76. С 7 апреля по 15 июня было всего 38 случаев, из которых один пациент 95 лет умер от осложнений, все остальные выздоровели.

"Произошедшая вспышка не связана с открытием границы, это произошло до ее открытия из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице Сухума. До того санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была стабильной", - сказала Делба. По ее словам, в настоящее время в Гудаутском центре для пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение 40 человек, "один из них - средней степени тяжести, другой - стабильно тяжелый без отрицательной динамики, ему помогают дышать". "Среди пациентов - четверо детей, самому маленькому - год", - добавила она.

Как сообщила Делба, в субботу вечером в Абхазию в центр в Гудауте прибудут шесть специалистов из института им. Сеченова - реаниматологи, инфекционисты, терапевты, которые проанализируют ситуацию и с учетом потока больных будут помогать необходимыми специалистами. Что касается медикаментов, то, по ее словам, Минздрав периодически осуществляет закупку всех препаратов с учетом ежемесячного изменения тактики лечения пациентов с коронавирусом. Говоря о маршрутизации российских туристов, у которых будет выявлен коронавирус, она отметила, что согласно приказу Минздрава Краснодарского края при необходимости их будут госпитализировать в Сочи. "В случае необходимости и наших пациентов тоже будут принимать на территории Краснодарского края", - добавила Делба.

Представитель абхазского Минздрава сообщила, что тест-систем в республике хватает, "еще 5 тыс. должны завезти со дня на день", но тестирование производится "строго по показаниям врачей".

Первого августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с РФ после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С начала пандемии в Абхазии выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, трое умерли.