Великобритания расширила возможности выдачи виз ученым

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Великобритания в три раза увеличила перечень исследовательских организаций, имеющих право выдавать визы ученым и исследователям. Об этом сообщило в пятницу посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале.

"Великобритания увеличила в три раза (с 50 до 150) число исследовательских организаций, аккредитованных для выдачи виз типа Global Talent, лицам, которые занимают старшие научные или преподавательские должности (например, профессор, доцент, главный лектор и т. п.)", - сообщили в посольстве.

Для получения визы этого типа необходимо, чтобы организация-работодатель являлась британским вузом или исследовательским институтом из числа организаций, участвующих в этой программе. Как говорится на сайте ведущего научного общества Великобритании The Royal Society, среди них, в частности, Лондонская национальная галерея, Британский музей, Институт Алана Тьюринга и Кембриджский центр структурных данных. Кроме того, на момент подачи визы заявление о приеме на работу должно быть подано и принято работодателем в Великобритании.

Визы Global Talent стали доступны после того, как правительство Великобритании 20 февраля запустило процедуру ускоренного получения виз соответствующими категориями лиц.