Малообеспеченным семьям с детьми в Саратовской области бесплатно выдадут маски

ТАСС, 7 августа. Социальные службы Саратовской области приступили в пятницу к выдаче бесплатных многоразовых масок малообеспеченным семьям с детьми, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа в преддверии нового учебного года. Об этом говорится в сообщении, распространенном оперштабом региона.

"Во всех районах Саратовской области началась бесплатная выдача многоразовых лицевых масок семьям с детьми, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного на территории региона для соответствующей категории граждан. Обеспечение защитными масками детей и их родителей (законных представителей) в преддверии начала нового учебного года направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа", - говорится в сообщении.

Маски семьи с детьми смогут получить, обратившись к комплексные центры социального обслуживания населения и учреждения социального обслуживания семьи и детей, уточняется в сообщении. Для их получения необходимо подать заявление в соцорганизацию по месту фактического проживания, предоставив паспорт и документы, удостоверяющие личность членов семьи. По данным оперштаба, система упрощена, никаких иных дополнительных справок не требуется.

"Семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получающим социальные услуги в организациях социального обслуживания, маски будут доставляться соцработниками на дом", - отмечается в сообщении.

Число случаев коронавируса в Саратовской области превысило отметку в 10 тыс. и составило 10 062. По данным оперштаба региона, выздоровели с начала эпидемии 6 192 человека, за сутки - 72.