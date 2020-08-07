С детских площадок Астрахани убирают железобетонные конструкции после гибели ребенка

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Старые железные качели, горки, беседки, а также "шведские стенки" на бетонной основе начали убирать с детских площадок в Астрахани, после того как на одной из них из-за обрушения бетонной плиты погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу.

"Начали сносить старые железобетонные конструкции, которые могут представлять опасность для людей. Демонтажем занимаются как районные власти, так и управляющие компании", - сообщили в администрации.

Отмечается, что за сегодняшний день было демонтировано более 20 "шведских стенок" на бетонной основе.

"Кроме этого, старые беседки, качели, "грибки", которым уже по 40-50 лет, мы также будем срезать и убирать", - приводит пресс-служба слова руководителя одной из управляющих компаний Артура Витковского.

На территории Астрахани насчитывается около 4 тыс. детских площадок. Глава города Мария Пермякова распорядилась провести их полную инвентаризацию и выявить объекты, которые могут навредить жителям.

5 августа 11-летний мальчик погиб под завалами бетонной плиты, которая обрушилась на него на детской площадке во время игры. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, а прокурор области распорядился оценить состояние площадок на безопасность.