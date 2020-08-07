Доход главы Калининградской области в 2019 году снизился более чем на 740 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Калининградской области Антона Алиханова по итогам 2019 года составили 2,8 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 2018 годом более чем на 740 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации главы области, опубликованные в пятницу на официальном сайте регионального правительства.

По итогам 2019 года доходы Алиханова, согласно опубликованным данным, составили 2 млн 837 тыс. 288,37 рублей, в том числе от использования недвижимого имущества. В 2018 году он заработал 3 млн 577 тыс. 766,79 рублей.

В собственности губернатора Калининградской области находятся квартира площадью 57,1 кв. м, 1/3 доли в квартире площадью 85,8 кв. м. Он является владельцем легкового автомобиля Volkswagen Tiguan, совместно с супругой владеет также квартирой площадью 101 кв. м.

В пользовании у Алиханова и его семьи находятся две квартиры площадью 80,9 кв. м и 248,3 кв. м, а также гараж площадью 18 кв. м. Супруга губернатора, согласно декларации, доходов в 2019 году не получала.