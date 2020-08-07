Автотуризм стал самым популярным видом отдыха в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма отмечают небывалую популярность автотуризма в этом году, в июле 64% отдыхающих прибыли на полуостров на собственном транспорте. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона.

"Автотуризм в Крыму наращивает обороты, в этом году путешествия на автомобиле по полуострову обретают небывалую популярность. В первый курортный месяц, в июле, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тыс. автотранспортных средств, в том числе 352,6 тыс. легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие туристы предпочитают проводить отпуск активно, не в одном отеле, а путешествуя по Крыму.

"Крым просто создан для автопутешествий. Построено много новых дорог и реконструируются существующие. Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Автотуризм дает возможность увидеть как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест, уникальные дворцы на ЮБК, памятники, "золотые пляжи" на восточном берегу", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.