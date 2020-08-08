Дегтярев попросил отправлять продукты в села в грузовых вагонах вместо почтовых

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил руководство Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) запустить грузовые вагоны до сел Чегдомын и Ургал, куда продукты доставляют в почтовых вагонах. Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в субботу в Instagram.

"Продукты доставляются только лишь в почтовых вагонах. То есть летом мороженое тает, скоропортящиеся продукты портятся, а зимой напитки замерзают, и это неприемлемо. Я обратился по прямой связи к руководителю Дальневосточной железной дороги, чтобы организовать грузопассажирские поезда. Это поможет составы формировать таким образом, чтобы продукты доставлялись в нормальных условиях", - сказал Дегтярев.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.