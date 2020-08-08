Rhosus перевозило селитру в соответствии с международными стандартами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus с российско-украинским экипажем, доставившее в конце 2013 года в порт Бейрута аммиачную селитру, которая, возможно, взорвалась там 4 августа, перевозило груз согласно всем международным стандартам в двойной упаковке. Об этом в субботу рассказал ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев, отметив, что взорваться селитра могла только при внешнем воздействии.

Ранее Прокошев подтвердил ТАСС, что на борту Rhosus была аммиачная селитра. Позже газета The New York Times сообщила, что судно, пришедшее в порт в 2014 году, затонуло там в начале 2018 года.

"Понимаете, есть же стандарты. Какие грузы в чем перевозить, что допускается. Так вот, [груз перевозили] согласно этим стандартам, международные это стандарты. Так оно (в ходе перевозки - прим. ТАСС) и было", - сказал он.

Прокошев рассказал, что груз на судне находился в специальной двойной упаковке и был помещен в трюм, где был защищен от внешнего воздействия. "Открытого огня там не было, чтобы какая-то искра могла возникнуть от электропроводов - там никакой электропроводки по этим трюмам не проходило. Внешней детонации там не могло случиться никакой, поэтому лежал [груз] себе да и лежал. Подмочить его только можно было, подпортить. Но тоже невозможно было, потому что он был в больших мешках, и там, внутри, полиэтиленовый мешок обеспечивал герметичность, а снаружи крепкий мешок [из] полипропилена", - сказал собеседник агентства.

Ранее бывший капитан сообщал ТАСС, что Rhosus, следовавшее в 2013 году из Грузии в Мозамбик, зашло в порт Бейрута по решению судовладельца за попутным грузом. Тогда судно было арестовано за долги в порту ливанской столицы, так как груз не смогли принять на борт, а владелец не оплатил портовые расходы. В конце концов, спустя почти год, экипаж покинул судно.

Прокошев пояснил, что груз был разгружен уже после того, как экипаж покинул судно. "Он [адвокат] сказал, что якобы разгрузили [судно] под ответственность министерства транспорта", - пояснил собеседник ТАСС.

О судне

Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков, в 2013 году балкер Rhosus под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз, сделал внеплановый заход в Бейрут, где был задержан из-за технических нарушений эксплуатации. По данным профсоюза, изначально местные портовые власти не давали разрешения на выгрузку опасного груза. Одновременно российско-украинский экипаж обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату.