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Взрыв в порту Бейрута

Rhosus перевозило селитру в соответствии с международными стандартами

Груз перевозили в двойной упаковке, рассказал бывший капитан судна Борис Прокошев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus с российско-украинским экипажем, доставившее в конце 2013 года в порт Бейрута аммиачную селитру, которая, возможно, взорвалась там 4 августа, перевозило груз согласно всем международным стандартам в двойной упаковке. Об этом в субботу рассказал ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев, отметив, что взорваться селитра могла только при внешнем воздействии.

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Ранее Прокошев подтвердил ТАСС, что на борту Rhosus была аммиачная селитра. Позже газета The New York Times сообщила, что судно, пришедшее в порт в 2014 году, затонуло там в начале 2018 года.

"Понимаете, есть же стандарты. Какие грузы в чем перевозить, что допускается. Так вот, [груз перевозили] согласно этим стандартам, международные это стандарты. Так оно (в ходе перевозки - прим. ТАСС) и было", - сказал он.

Прокошев рассказал, что груз на судне находился в специальной двойной упаковке и был помещен в трюм, где был защищен от внешнего воздействия. "Открытого огня там не было, чтобы какая-то искра могла возникнуть от электропроводов - там никакой электропроводки по этим трюмам не проходило. Внешней детонации там не могло случиться никакой, поэтому лежал [груз] себе да и лежал. Подмочить его только можно было, подпортить. Но тоже невозможно было, потому что он был в больших мешках, и там, внутри, полиэтиленовый мешок обеспечивал герметичность, а снаружи крепкий мешок [из] полипропилена", - сказал собеседник агентства.

Ранее бывший капитан сообщал ТАСС, что Rhosus, следовавшее в 2013 году из Грузии в Мозамбик, зашло в порт Бейрута по решению судовладельца за попутным грузом. Тогда судно было арестовано за долги в порту ливанской столицы, так как груз не смогли принять на борт, а владелец не оплатил портовые расходы. В конце концов, спустя почти год, экипаж покинул судно.

Прокошев пояснил, что груз был разгружен уже после того, как экипаж покинул судно. "Он [адвокат] сказал, что якобы разгрузили [судно] под ответственность министерства транспорта", - пояснил собеседник ТАСС.

О судне

Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков, в 2013 году балкер Rhosus под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз, сделал внеплановый заход в Бейрут, где был задержан из-за технических нарушений эксплуатации. По данным профсоюза, изначально местные портовые власти не давали разрешения на выгрузку опасного груза. Одновременно российско-украинский экипаж обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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