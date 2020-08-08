Пробы подтвердили гаффскую болезнь в тюменском озере, где фиксировали мор рыбы

ТАСС, 8 августа. Тюменская областная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие гаффской болезни рыбы из озера Андреевского в Тюменской области, где в октябре прошлого года уже находили это заболевание. Об этом сообщили ТАСС в субботу в оперштабе региона.

"Согласно проведенной биологической пробе ГАУ ТО "Тюменская областная ветеринарная лаборатория" на белых мышах на алиментарно-токсическую пароксизмальную миоглобинурию (АТПМ, гаффская болезнь) получен положительный результат. Рыба считается токсичной, а озеро Андреевское Тобольского района д. Ачиры неблагополучным по АТПМ", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит ежеквартальный мониторинг на озере Андреевском Тобольского района. В июне состоялся очередной выезд на озеро с целью отбора проб для проведения мониторинговых исследований.

В начале июля со ссылкой на главу администрации расположенного в 350 км от Тюмени Ачирского сельского поселения Дильнура Яналиева сообщалось, что на озере Андреевское был зафиксирован массовый мор рыбы.

Гаффскую болезнь в Тюменской области выявили 22 октября 2019 года. С подозрением на опасное заболевание госпитализировали 10 человек, диагноз подтвердился у восьмерых. Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевское. 28 ноября 2019 года сообщалось, что вылов рыбы из озера Андреевское запрещен на год.