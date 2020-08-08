{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В посольстве России в Ливане сообщили, что ситуация у здания спокойная

По словам советника диппредставительства Вячеслава Максудова, данных о пострадавших россиянах нет

БЕЙРУТ, 8 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ситуация в районе расположения посольства РФ в Ливане, в столице которого в субботу происходят столкновения между полицией и участниками антиправительственных протестов, сохраняется спокойная, данных о пострадавших россиянах нет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

На эту тему

"Данных о пострадавших среди российских граждан во время демонстраций в центре Бейрута не поступало, - сказал он. - Ситуация в районе посольства спокойная, соблюдаются необходимые меры безопасности".

В центральной части Бейрута происходят столкновения между полицейскими силами и активистами протестного движения. Демонстранты захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здание министерства экономики в районе торговой улицы Хамра и пытаются овладеть штаб-квартирой Ассоциации ливанских банков.

Теги
ЛиванРоссия
В Ульяновске намерены создать филиал Российского международного олимпийского университета
Это планируется сделать в следующем году
Читать полностью