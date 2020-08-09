В России выявили за сутки 5 189 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 189, общее число заразившихся достигло 887 536. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Московской области (0,2 %), Кабардино-Балкарии (0,2 %). Новые 689 случаев выявлены в Москве, 184 - в Свердловской области, 160 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 149 - в Московской области.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 215. Согласно данным штаба, всего выписаны 693 422 пациента. В частности, за сутки были выписаны 803 пациента в Москве, 189 в Красноярском крае, 176 в Московской области, 146 в Ямало-Ненецком автономном округе, 111 в Пензенской области.

По данным оперштаба, число умерших из-за коронавируса увеличилось за сутки на 77 против 129 днем ранее. Так, было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, семь в Новосибирской области, по пять в Тульской и Свердловской областях, по три в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Костромской, Омской и Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.