Власти Псковской области рассчитывают за два года модернизировать энергосети региона

ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Псковские власти совместно с ПАО "Россети" рассчитывают за два ближайших года модернизировать энергосети региона, чтобы полностью решить проблему частых отключений электричества в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям.

Для Псковской области тема о модернизации энергосетей, в том числе в отдаленных поселках, крайне актуальна, так как в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране.

"Мы провели продуктивную встречу с генеральным директором ПАО "Россети" Павлом Ливинским. Договорились, что в сентябре он приедет в Псковскую область для обсуждения программы модернизации энергосетей региона. Мы рассчитываем, что этот проект можно будет реализовать в течение ближайших двух лет и главная задача - мы решим проблему частых отключений, особенно отдаленных населенных пунктов. Это тема острая и актуальная для нашего региона. Вместе с "Россетями" с этим вопросом мы справимся в ближайшее время", - сказал Ведерников.

Модернизация энергостистемы Псковской области ведется компанией "Россети Северо-Запад", которая намерена до 2025 года инвестировать в это направление 3,4 млрд рублей и обновить почти 2 тыс. километров линий электропередачи.