Дегтярев навестил молодоженов, под которыми рухнул мост

ТАСС, 9 августа. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Верхнебурейский район навестил молодоженов и гостей свадьбы, которые пострадали при обрушении деревянного моста через реку Чегдомынка. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

Пешеходный навесной мост обрушился в Чегдомыне во время фотосессии молодоженов 7 августа. Серьезно никто не пострадал, но люди, в том числе находящаяся в положении невеста, получили ушибы, у них была испорчена одежда, утеряны телефоны. Дегтярев пообещал разобраться в причинах обрушения моста, который, как оказалось, недавно ремонтировался.

"Во-первых, все документы по ремонту мне для проверки. Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых - если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки, а так на лицо нарушение. Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб", - передает пресс-служба слова Дегтярева, обращавшегося к главе администрации Чегдомына.

Как рассказали ему молодожены, на этот мост традиционно приезжают фотографироваться свадебные процессии. Невеста также пожаловалась врио губернатора на испорченное свадебное платье, которое в Чегдомыне очень сложно и дорого чистить. Дегтярев предложил забрать платье в Хабаровск и вернуть невесте после чистки.

По факту обрушения следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка. Следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц поселковой администрации, ответственных за содержание моста в надлежащем и безопасном виде.