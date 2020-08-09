На Валааме открылась часовня в честь преподобного Германа Аляскинского

ТАСС, 9 августа. Открытие и освящение часовни во имя преподобного Германа Аляскинского, ставшего главой православной духовной миссии на Аляске в конце XVIII века, состоялось в воскресенье на острове Валаам в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Валаамского монастыря.

"Сегодня в 12 часов дня состоялось открытие и освящение часовни преподобного Германа Аляскинского", - сказали в пресс-службе, добавив, что открывшаяся часовня стала 21-й на Валааме, откуда началось православие на Аляске.

Как отметил игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий, часовня открыта в честь 50-летия прославления преподобного Германа Аляскинского и поставлена практически на том месте, где в начале XX века была построена часовня в честь этого святого, жившего и молившегося на Валааме, особо почитаемого православными коренными жителями Аляски - алеутами. "Эта часовня, конечно, особая. Она поставлена на том месте, где подвязался преподобный Герман Аляскинский. Мы точно не знаем место его пострига, это было очень давно - XVIII век - не сохранилось точно место, где стояла его пустынька (одинокая келья). Но позже здесь была поставлена часовня в начале XX века. Мы решили в честь 50-летия со дня прославления этого великого святого поставить новую часовню [на этом месте] и сегодня ее освятили", - сказал игумен Валаамского монастыря, отметив, что у основания новой часовни расположен фрагмент часовни почти столетней давности.

Проект часовни

Закладка 14-метровой часовни в честь преподобного Германа Аляскинского на Германовом поле, где, предположительно, находилась его пустынька на Валааме, состоялась по благословению Патриарха Кирилла 24 мая 2018 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Основанием для разработки проекта стала единственно сохранившаяся историческая фотография часовни, а также несколько чертежей из архива Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Архитектором Юрием Кирсом был подготовлен проект строительства, максимально приближенный к историческому виду часовни.

В 2019 году закончились работы по кладке кирпичных стен, установке купола и главки с золоченным крестом. Были проведены кровельные работы и установка гранитного крыльца. В мастерской Санкт-Петербурга изготовлены гранитные плиты для облицовки цоколя часовни и колонны.

Пока внутри часовни установлен временный деревянный иконостас с иконой преподобного Германа Аляскинского, впоследствии планируется установка гранитного иконостаса. Стены часовни подготовлены под роспись. С наружной стороны часовни вмонтирована мозаичная икона архангела Михаила - покровителя всех путешествующих по воздуху.

Преподобный Герман

Преподобный Герман (1751 - 1836 гг.) родом из крестьян Кадомской провинции Воронежской губернии. Мирское имя Егор Попов. Его семья жила недалеко от города Шацка. В 17 лет Егора Попова забрали в рекруты, в армии он служил 11 лет, после чего он поступил сначала в Саровский монастырь, а затем по благословению отправился на Валаам.

В 1793 году была создана духовная миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк, в состав которой в вошел и Герман. Первоначально ему были поручены хозяйственные заботы. В 1807 году он возглавил миссию, но до конца дней пребывал простым монахом. "Я - нижайший слуга здешних народов и нянька", - говорил он.

Герман Аляскинский умер в 1836 году, его похоронили на Еловом острове Кадьякского архипелага. Являлся одним из первых православных проповедников в Новом Свете, православные считают его святым покровителем Америки.