У отделения посольства Белоруссии в Петербурге остаются несколько десятков человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, собрались у отделения посольства страны в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС.

Участок закрылся в 20:00. Инцидентов возле него не фиксируется, сотрудники полиции наблюдают за собравшимися.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с московским). Несколько участков в Минске продолжают работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Мир", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.