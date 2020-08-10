"Известия": в регионах России спрос на онлайн-курсы вырос на 16-25%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спрос на обучающие онлайн-курсы со стороны студентов из регионов России вырос во втором квартале 2020 года в среднем на 16-25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в Москве интерес к ним остался на прежнем уровне, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на представителей образовательных сервисов.

По информации издания, за второй квартал 2020 года в компанию Like Центр поступило порядка 37 тыс. заявок на обучение со всей страны, однако в столице динамика спроса оказалось отрицательной (-8%) и сократилась до 13,4 тыс. заявок. Как пояснил газете генеральный директор Like Центр Василий Алексеев, введенные для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции меры, такие как действие режима самоизоляции, закрытие границ, привели к росту предпринимательской активности в регионах. При этом Генеральный директор образовательного портала GeekBrains Александр Никитин заявил, что спрос на обучающие курсы для студентов из регионов с марта по май 2020 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако это коснулось всех программ, а не только бизнес-направления.

В пресс-службе образовательной платформы Coursera изданию сообщили об отсутствии разбивки по Москве и регионам, но заметили, что количество регистраций на бизнес-курсы в целом увеличилось. Как пояснил газете руководитель региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в Coursera Энтони Таттерсолл, приобретенные навыки позволят учащимся найти хорошую работу, повысить квалификацию в своей области или получить продвижение по службе.

Газета также обращает внимание на рост спроса на изучение английского языка в регионах: по данным издания, он вырос на 25% в марте - мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. При этом самыми популярными курсами среди россиян стали General English и Business English, пояснил газете управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский.