Северо-Восточный федеральный университет откроет 25 новых образовательных программ

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет в Якутске открывает 25 новых образовательных программ в новом учебном году, прием документов в вуз из-за эпидемии коронавируса проходит в онлайн-режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального университета.

"В 2020-2021 учебном году реализуются 25 новых основных профессиональных образовательных программ, в числе которых восемь программ бакалавриата, одна программа специалитета, шесть - магистратуры, девять - ординатуры, а также одна программа среднего профессионального образования", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что у абитуриентов популярностью пользуются медицинские, педагогические, экономические и IT-специальности. "Конкурс на поступление по данным направлениям всегда стабильно высокий", - уточнили в приемной комиссии вуза.

В проведении приемной кампании в этом году СВФУ использует собственный программный продукт, разработанный для удобства подачи документов в вуз. "Это помогло быстро адаптироваться к новым условиям. Программа удобна тем, что открывается со всех гаджетов, зайти со смартфона даже удобнее. При разработке системы особое внимание уделено удобству и простоте", - добавили в пресс-службе.

Новые программы

Больше всего новых учебных программ открыто для будущих бакалавров. В институте зарубежной филологии и регионоведения открыт набор на программу "Французский и английский языки в сфере информационно-коммуникационных технологий", в институте физической культуры и спорта - "Безопасность жизнедеятельности" и "Дополнительное образование" (в сфере туризма и спортивного ориентирования).

В институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ будут реализованы две новые программы: "Сервис" ("Социально-культурный сервис") и "Народная художественная культура" ("Организация и руководство народным художественным творчеством"). На филологическом факультете откроются программы по рекламе, стандартизации и метрологии.

Программа "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" начнет свою работу в Мирнинском политехническом институте (филиале) СВФУ, в Чукотском филиале вуза идет набор на программу "Строительство" ("Автомобильные дороги").

В историческом факультете открыта программа магистратуры "История" ("Документоведение и архивоведение"), в институте физической культуры и спорта - "Педагогическое образование" ("Социальная безопасность").

Три новых программы магистратуры будут реализованы в институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ. В новом учебном году в Медицинском институте СВФУ будут реализованы 9 программ ординатуры: "Трансфузиология", "Судебно-медицинская экспертиза", "Функциональная диагностика", "Психиатрия-наркология", "Медико-социальная экспертиза", "Эндокринология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Эпидемиология" и "Управление и экономика фармации".