Первый международный регулярный рейс "России" из Петербурга вылетел в Анталью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Лайнер Airbus A320 авиакомпании "Россия", рейс "Санкт-Петербург - Анталья", вылетел из базового аэропорта Пулково, это первый международный регулярный рейс компании из Петербурга в курортный город Турции.

Все 168 пассажирских мест рейса SU 6691 заполнены, уточнили журналистам в пресс-службе "России". Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Антальей дважды в сутки: в 09:30 мск и 12:55 мск.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции Антальей, Бодрумом и Даламаном. В течение дня также ожидаются другие рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа разрешено возобновить его с тремя государствами - Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа возобновятся рейсы между РФ и Швейцарией.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть организации насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11,6 млн пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый международный аэропорт Пулково.