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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Первый международный регулярный рейс "России" из Петербурга вылетел в Анталью

Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты по этому маршруту дважды в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Лайнер Airbus A320 авиакомпании "Россия", рейс "Санкт-Петербург - Анталья", вылетел из базового аэропорта Пулково, это первый международный регулярный рейс компании из Петербурга в курортный город Турции.

Все 168 пассажирских мест рейса SU 6691 заполнены, уточнили журналистам в пресс-службе "России". Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Антальей дважды в сутки: в 09:30 мск и 12:55 мск.

Россия в понедельник возобновила авиасообщение с курортными городами Турции Антальей, Бодрумом и Даламаном. В течение дня также ожидаются другие рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа разрешено возобновить его с тремя государствами - Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа возобновятся рейсы между РФ и Швейцарией.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть организации насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11,6 млн пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый международный аэропорт Пулково.

Теги
ТурцияРоссияСанкт-ПетербургВозобновление авиасообщения России с другими странами
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