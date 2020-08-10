Мишустин поздравил Александра Адабашьяна с 75-летием

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 75-летием кинодраматурга, актера, художника и режиссера Александра Адабашьяна. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"В любом своем творческом проявлении вы органичны и неповторимы. Блестящие режиссерские и актерские работы, сценарии, художественные постановки фильмов, активная педагогическая деятельность - это грани вашего уникального дарования. Каждая ваша роль, кинофильм, художественное произведение надолго остаются в памяти, пользуются популярностью и любовью зрителей", - говорится в телеграмме.

Александр Адабашьян - российский сценарист, актер и художник, заслуженный художник РСФСР (1983), заслуженный деятель искусств РФ (2016). Родился 10 августа 1945 года в Москве. Плодотворно сотрудничал с режиссером Никитой Михалковым, выступил, в частности, художником-постановщиком фильмов "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", стал соавтором сценария в картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Очи черные".

Адабашьян сыграл множество ролей в кино, особенно запомнился зрителям образ Бэрримора в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Берлиоза в "Мастере и Маргарите". Также Адабашьян пробовал себя в качестве режиссера - в 1990 году он снял во Франции картину "Мадо, до востребования" с Олегом Янковским и сериал "Азазель" по детективу Бориса Акунина. Кроме того, он ставил оперу "Борис Годунов" в Мариинском театре и "Хованщину" в театре Ла Скала.

Адабашьян является обладателем множества наград, в том числе премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, приза Молодежного жюри МКФ "Европа синема" за фильм "Мадо, до востребования".