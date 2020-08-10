Мосгорсуд оставил в силе запрет Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и освобождена условно-досрочно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Московский городской суд рассмотрел жалобы представителей Ивановой А. П. на решение Кунцевского районного суда. Суд апелляционной инстанции постановил изменить это решение в части установления срока административного надзора в отношении Ивановой и указать в резолютивной части решения, что административный надзор в отношении Ивановой установлен со дня вступления в законную силу решения суда об установлении административного надзора сроком до дня погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года. В остальной части решение оставлено без изменения", - говорится в решении судьи.

Адвокат и супруг Карауловой Олег Елисеев в ходе заседания указал, что Варвара лишена возможности посещать семью мужа, которая проживет далеко за пределами Московского региона. "У нас не было медового месяца, поехать куда-то сейчас мы тоже не имеем возможности", - сказал адвокат. Также Караулова занимается волонтерской деятельностью в фонде "Вера", а помощь бывает необходима в том числе в вечернее и ночное время.

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении надзора в ее отношении. Суд установил ей административный надзор до 27 апреля 2029 года, запретив пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.

27 мая 2015 года Караулова тайно вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года, осенью того же года она была арестована. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля 2020 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.