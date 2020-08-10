Агентство Sputnik Беларусь сообщило о задержании и избиении своего корреспондента в Минске

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новостное агентство Sputnik Беларусь сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.

"Корреспондента Sputnik Беларусь Евгения Олейника задержали и избили после ночных беспорядков в Минске. В 6 утра он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших в Больнице скорой медицинской помощи. На связь с редакцией журналист смог выйти только сейчас", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Минске были задержаны сотрудники телеканала "Дождь". Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем телеграм-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации". В ночь на понедельник журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов вернулись в Россию.

В понедельник гендиректор "Медузы" Галина Тимченко сообщила, что журналист издания Максим Солопов в течение десяти часов не выходит на связь с редакцией. Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сказала, что Солопов был избит.

Ранее в Союзе журналистов России потребовали от властей Белоруссии освобождения российских журналистов, а также напомнили о недопустимости репрессий против работников СМИ, выполняющих свой профессиональный долг.