СЖР потребовал освобождения российских журналистов в Минске

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России выразил протест в связи с фактами задержания представителей российских СМИ в Белоруссии. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава союза Владимир Соловьев.

"Выражаем решительный протест и требуем немедленно освободить российских журналистов", - заявил он.

9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны российские журналисты, освещавшие выборы президента республики. По словам Соловьева, известно о задержании Семена Пегова, Максима Солопова, Евгения Олейника, Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. "При задержании Пегов и Солопов, по некоторой информации, были избиты, связи с ними нет", - добавил он.

В воскресенье в Минске также были задержаны сотрудники телеканала "Дождь". Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем телеграм-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации". В ночь на понедельник журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов вернулись в Россию. Представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.