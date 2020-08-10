Похолодание до плюс 17-22 градусов и небольшие дожди ожидаются в Центральной Россииа

ТАСС, 10 августа. Синоптики прогнозируют похолодание на 4-6 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 11-12 августа. В Ивановской, Костромской, Орловской, Тверской, Тульской и ряде других областей ожидается до плюс 17-22 градусов, пройдут небольшие дожди, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Наибольшее похолодание - до плюс 17 градусов днем 12 августа, по данным региональных гидрометцентров, ожидается в Костромской, Курской, Тверской областях. Около плюс 18-19 градусов ожидается в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях. Во вторник и среду возможны небольшие дожди. "В Калужской области в ближайшие два дня пройдут дожди, возможны грозы, во вторник ночью - до плюс 17 градусов, днем - плюс 22, в среду днем - около плюс 18 градусов", - отметили в региональном ЦГМС.

В Белгородской, Воронежской, Липецкой областях в среду температура воздуха понизится на 3-4 градуса - до плюс 22-24 градусов, в Тамбовской области будет немного теплее - плюс 24-27 градусов. "На смену жаре пришла комфортная августовская погода за счет того, что над Европейской частью России сейчас формируется северный процесс. Температура начала постепенно понижаться - ночью до плюс 14, преобладающая температура днем - плюс 24-27 градусов", - сообщили в тамбовском гидрометцентре.

По данным сайта Гидрометцентра России, изменение погоды связано с перемещением с севера на юг по восточной части ЦФО циклона со Скандинавии. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами и ветром до 15 м/с.