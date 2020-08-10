Глава Подмосковья поручил разобраться в ситуации с железнодорожным переходом в Химках

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору Игорю Трескову выехать на место собрания жителей, требующих начать строительство перехода через железную дорогу в Химках, чтобы найти решение проблемы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора.

30 июля между ЖК "Солнечная система" и "Две столицы" в Химках ликвидировали несанкционированный переход через железнодорожные пути, по которому жители ближайших жилых комплексов ходили к автобусным маршрутам до метро "Ховрино" и торговым центрам. В понедельник в интернете было опубликовано видео, согласно которому жители данных жилых комплексов требуют постройки перехода, собравшись у железнодорожных путей.

"Выезжайте на место и разберитесь в ситуации. Мы не можем подвергать опасности людей, но мы также должны обеспечить комфортное проживание для каждого нашего жителя. Поэтому важно разъяснить людям, что несанкционированный переход - это опасно. Поручаю вам выработать решение проблемы в кратчайшие сроки", - сказал Воробьев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Там добавили, что в 2019 году из-за несанкционированного перехода ж/д путей там погибли 4 человека. В 2020 году смертность на данном участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) выросла в три раза. За последние два года жители ближайших домов у строящейся станции Новые Химки 26 раз ломали установленное ограждение.

"В рамках реализации проекта МЦД-3 "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково - Раменское" предусмотрено строительство новых остановочных пунктов с организацией транспортно-пересадочных узлов. В частности, предполагается строительство нового остановочного пункта на железнодорожной станции Химки, основные проектные решения в настоящий момент находятся в разработке", - прокомментировали ТАСС в понедельник в пресс-службе ОЖД.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, для обеспечения прямой транспортной связи от жилых комплексов "Солнечная система" и "Две столицы" до метро "Ховрино" 14 сентября откроется новый автобусный маршрут, который позволит добираться до метро за 40 минут, минуя переход через железнодорожные пути. "А к концу этого года, после запуска путепровода через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки, строительство которого ведется Московской областью, время в пути на автобусе сократится до 30 минут", - сказали в пресс-службе.