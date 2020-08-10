Аксенов нашел недочеты на 90% проверенных строек в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на объекте выявила проверка симферопольских строек в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) и региональных проектов. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня в рамках рабочей поездки осмотрел более десятка объектов строительства и ремонта в столице Республики Крым - Симферополе. Это сквер им. Григория Потемкина, ГБУЗ РК "Центр крови", улицы Автомагистральная, Донская, Промышленная, Щаденко, Суходольная, Битакская и многие другие. К сожалению, ситуация достаточно печальная. Если исходить из тех данных, которые собрали только за сегодня, - 90% подрядчиков либо не имеют адекватного плана реализации работ, либо имеющиеся документы не согласованы, либо подрядчика просто нет на объекте. Усугубляет ситуацию отсутствие контролеров из республиканских ведомств или администрации города", - написал Аксенов.

Он отметил, что объезды будут проводиться на регулярной основе. По его словам, в ближайшее время совместно с председателем совета министров республики Юрием Гоцанюком они посетят объекты Симферополя и Симферопольского района, после чего разделятся для инспекции по другим городам и районам республики.

"Соответственно, в рамках совещания по строительной отрасли Республики Крым, которое проходит каждый четверг в прямом эфире, будут подводиться итоги недельных проверок. Все крымчане смогут выслушать объяснения ответственных лиц, чтобы понять, насколько они исчерпывающие. Пока, к сожалению, похвастаться нечем, уже сейчас видно, что должностные лица обманывают, представляя данные, не соответствующие действительности", - добавил глава республики.

Чиновникам, ответственным за строительные объекты, он вновь пригрозил увольнением.