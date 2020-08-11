Россияне вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в понедельник из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Как сообщается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 14:28 мск.

В заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в Facebook, отмечается, что это уже 19-й вывозной рейс из США. "Сегодня домой возвращаются 356 человек, среди них - 13 младенцев", - сообщил он.

Как заявил посол, в число пассажиров вошли граждане "из наиболее уязвимых категорий", которые нуждались "в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера". "Конечно же, прежде всего, это пожилые люди и инвалиды, больные, прибывшие в США для лечения и реабилитации. Мы постарались оказать им необходимую поддержку и сделать все возможное для их скорейшего возвращения в Россию", - констатировал Антонов.

"За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тыс. российских граждан", - сообщил посол. "Мы продолжаем следить за развитием эпидемиологической обстановки в стране пребывания и уже приступили у организации нового рейса, намеченного на 16 августа из Нью-Йорка", - добавил Антонов.