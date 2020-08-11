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Пандемия COVID-19
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Эксперт Минздрава ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Исследования в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи проходят с соблюдением всех международных стандартов, указал главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, проходят с соблюдением всех международных стандартов. Оснований для того, чтобы откладывать регистрацию препарата, нет, сообщил ТАСС во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

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"Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьезные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана. Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы (исследований вакцины - прим. ТАСС), международные требования четко соблюдаются", - сказал Брико.

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