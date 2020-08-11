Эксперт Минздрава ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, проходят с соблюдением всех международных стандартов. Оснований для того, чтобы откладывать регистрацию препарата, нет, сообщил ТАСС во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьезные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана. Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы (исследований вакцины - прим. ТАСС), международные требования четко соблюдаются", - сказал Брико.