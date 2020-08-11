Роспотребнадзор начал мониторинг циркуляции вирусов в 17 регионах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит мониторинг циркуляции различных вирусов в 17 регионах России, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии, мы начали этот могиторинг в 17 субъектах РФ", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Поповой, исследовано более 1,5 тыс. проб, и результаты говорят о циркуляции негриппозных вирусов. "Мы исследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов, и хочу сказать, что сегодня циркуляция есть. Есть циркуляция, в первую очередь, вирусов негриппозной этиологии. Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что в 65% случаев была выявлена циркуляция сезонного вируса, а у каждого десятого - вирусы парагриппа. "Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что для детей изготавливается порядка 18 млн доз вакцины от гриппа, 10 млн из них будут доставлены в регионы к 1 сентября. "На сегодняшний день изготавливается <...> 18 млн доз для детей Российской Федерации. Это 60% от общего количества детей в Российской Федерации. Из них 10 млн будут доставлены в субъекты к 1 сентября", - сообщила Попова.

ЕГЭ и учебный год

Почти 1 млн человек участвовали в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), ни одного случая заражения не было зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора."В его проведении участвовало почти 1 млн человек. <...> Не то, что групповых заболеваний, но даже единичных случаев инфицирования в период проведения этого мероприятия зафиксировано не было", - сообщила она.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года.

По словам Поповой, разработанные рекомендации по предотвращению распространения коронавируса позволяют рассчитывать на безопасность учебного процесса. "Безусловно, предстоящий учебный год особый и несет риски. Чтобы их нивелировать, проведено большое количество мероприятий, подготовлен значимый объем нормативно-методической базы еще в июне. <…> Разработанные мероприятия внушают обоснованную надежду, что при полном исполнении будут обеспечивать безопасные условия образования детей в новом варианте учебного года", - сказала Попова.

Ситуация с коронавирусом в детских лагерях

Случаев регистрации коронавируса в детских оздоровительных лагерях в РФ не зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Полное соблюдение всех наших специально разработанных требований позволяет проводить летнюю оздоровительную кампанию <…> и проводить ее безопасно. Случаев регистрации новой ковидной инфекции в летних оздоровительных учреждениях сегодня нет", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в лагерях уже отдохнули 650 тыс. детей, еще 500 тыс. ребят сейчас находятся в загородных и пришкольных летних оздоровительных учреждениях.